- BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1428 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 3700 (3650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 745 (740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 115 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE 100-INDIKATION +0.08% TO 7374 (CLOSE: 7368.37) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.10% TO 7376 (CLOSE: 7368.37) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 770 (755) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2520 (2490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 865 (845) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1280 (1250) PENCE - HSBC RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 575 (530) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 465 (475) PENCE - INVESTEC CUTS CVS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - INVESTEC RAISES UBM PLC TO 'HOLD' ('REDUCE') - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG EURO PRICE TARGET TO 7.75 (7.50) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 3450 (3415) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LAIRD TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 170 (155) PENCE - JPMORGAN RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 325 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1361 (1280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 822 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS CVS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CAPITAL CUTS SSE PRICE TARGET TO 1550 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERF.') - TARGET 2650 (2400) P. - RBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'OUTPERF.' (SECTOR PERF) - TARGET 1050 (1025) P. - RBC RAISES WOLSELEY TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 5200 (5000) PENCE - S&P GLOBAL RAISES IAG PENCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 700 (660) PENCE - UBS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 685 (630) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LAIRD PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1280 (1250) PENCE - HSBC RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('HOLD')



