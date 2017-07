Die französische Schauspielerin Jeanne Moreau ist tot. Das berichten am Montag mehrere Medien unter Berufung auf Moreaus Agenten.

Die Schauspielerin und Filmregisseurin wurde 89 Jahre alt. In ihrer Karriere wirkte sie in über 120 Filmproduktionen mit. In den 1950er und 1960er Jahren zählte Moreau zu den populärsten Filmstars in Frankreich. Sie galt als eine der führenden Charakterdarstellerinnen in ihrem Heimatland.

Ihre wohl berühmteste Rolle spielte Moreau 1962 in dem Film "Jules und Jim". Neben ihrer Filmkarriere war die Französin in ihrer Heimat auch als Sängerin populär.