FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juni unerwartet gesunken. Laut Mitteilung von Eurostat ging die Arbeitslosenquote auf 9,1 (Vormonat revidiert: 9,2) Prozent zurück. Das war die niedrigste Quote seit Februar 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 9,2 Prozent prognostiziert, Basis war der vorläufige Mai-Wert von 9,3 Prozent gewesen. Im Juni 2016 hatte die Arbeitslosenquote bei 10,1 Prozent gelegen.

Laut Eurostat waren im Juni 14,718 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der arbeitslosen Personen um 148.000. Gegenüber Juni 2016 verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 1,667 Millionen.

Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,9 Prozent), Deutschland (3,8 Prozent) und Malta (4,1 Prozent) die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (21,7 Prozent im April) und Spanien (17,1 Prozent).

In der EU-28 blieb die Arbeitslosenquote bei 7,7 Prozent.

July 31, 2017

