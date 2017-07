Hannover - Auch auf ihrer Juli-Sitzung hat die Bank of Japan die wichtigsten geldpolitischen Steuerungsgrößen nicht verändert, berichten die Analysten der Nord LBEs bleibe also bei dem Leitzins in Höhe von -0,10% und der 0,00% Zielrendite für 10-jährige Staatsanleihen. Etwas sei dann aber doch überraschend gekommen: Die Notenbank habe den Zeitplan für das Erreichen des 2,0%-Inflationsziels abermals nach hinten verschoben - nun schon zum sechsten Mal. Jetzt wolle sie es im Fiskaljahr 2019 schaffen, also noch einmal ein Jahr später als zuletzt veranschlagt. Gleichzeitig habe sie die Inflationsprognosen gesenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...