Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) erreichte letzte Woche ein Hoch bei 1,141 CHF und dadurch den höchsten Stand seit dem extremen Absturz im Januar 2015. Jedoch könnte das Währungspaar dort das Ende der Fahnenstange erreicht haben und erneut konsolidieren.

Seit Ende April befindet sich der Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken in einer ansteigenden Tendenz. Die führte das Währungspaar in einer ersten Etappe auf ein Zwischenhoch bei 1,097 CHF. Nach einer Konsolidierung trat der Kurs die zweite Etappe an und schoss in den letzten Tagen bis auf ein Hoch bei 1,141 CHF nach oben. Es war der höchste Stand des Euro in Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...