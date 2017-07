Liebe Trader,

Noch Anfang Mai markierte die Aktie des Chemiekonzerns BASF ihr vorläufig letztes Hoch und drehte anschließend in eine Korrektur ab. Nun aber liegen die Notierungen auf dem 38,2% Fibonacci-Retracement auf und könnten eine kleine Erholungsbewegung starten. Sehr häufig setzt nämlich am 38,2 % Fibo eine Gegenbewegung ein, wie an diesem Montag zu sehen ist. Zusammen mit den Verlaufshochs aus November 2015 und 2016 um 79,20 Euro kann daher jetzt schon kurzfristig Aufwärtspotential abgeleitet werden und eignet sich sehr gut für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis. Dabei ist der Anlagehorizont auf nur wenige Tage beschränkt und daher auch recht überschaubar.

Long-Chance:

Solange sich das Papier von BASF oberhalb der Vorwochentiefs von 79,78 Euro bewegt sind weitere Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von grob 81,70 Euro möglich - darüber könnte es binnen weniger Handelstage sogar zurück an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um grob 84,00 Euro weiter aufwärts gehen und kann bestens über ein kurzfristiges Long-Investment nachgehandelt werden. Da dieser Trade jedoch entgegen der Haupttrendrichtung steht, sollten Anleger das hierdurch erhöhte Risiko beachten - die Verlustbegrenzung sollte daher nicht sehr viel tiefer als die Vorwochentiefs von 79,78 Euro angesetzt werden. Anderenfalls rutscht BASF weiter durch und stabilisiert sich erst am 61,8 % Fibonacci-Retracement.

Einstieg per Market-Buy-Order: 80,83 Euro

Kursziel: 81,70 / 84,00 Euro

Stopp: < 79,78 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,05 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



BASF SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 80,83 Euro; 11:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

