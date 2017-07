Alliance Global Capital Ltd: (NSX:AGT) (Frankfurter Börse: WKN: A2DNBZ) schützt Firmen vor Cyber Attacken durch ihre Tochter Mogul Wave Pte Ltd in Zusammenarbeit mit TeeBase

DGAP-News: Alliance Global Capital Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Alliance Global Capital Ltd: (NSX:AGT) (Frankfurter Börse: WKN: A2DNBZ) schützt Firmen vor Cyber Attacken durch ihre Tochter Mogul Wave Pte Ltd in Zusammenarbeit mit TeeBase 31.07.2017 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Alliance Global Capital Ltd besitzt 100% von Mogul Wave Pte Ltd (Mogul Wave) und gibt bekannt, dass sie mit TeeBase, einer Cyber Security und Kommunikations-Firma mit Sitz in Großbritannien, zusammenarbeitet. Das Grundgeschäft von TeeBase besteht aus Beurteilung, Lösungsanalyse, Schutz vor Bedrohung der Netzsicherheit, Entwicklung und Vermarktung modernster Lösungen in diesem Geschäftsbereich. TeeBase verkauft Lösungen und Dienstleistungen um Firmen und Organisationen verschiedenster Sektoren und Größe, deren geistiges Eigentum, Privatsphäre und Kommunikation zu beschützen.

Mogul Wave wird TeeBase sowohl in der Finanzierung als auch im Bereich Marketing und Distribution von Produkten unterstützen.

Netzwerkkriminalität sorgt weiterhin dafür, dass der Markt in Netzwerksicherheit wächst. Während Sicherheitsvorfälle immer häufiger vorkommen, steigen auch die damit verbundenen Kosten, um diese zu managen und die Vorfälle zu vermindern. Der geschätzte finanzielle Verlust auf globaler Ebene von Netzwerkkriminalität liegt bei 2,7 Mio. USD - einer Steigerung von 34% seit 2013. Große Verluste kamen dieses Jahr häufiger vor, da Organisationen finanzielle Rückschläge von über 20 Mio. USD gemeldet haben.

Cybersecurity Ventures sagt vorher, dass die globale Netzwerksicherheit eine Billion USD zwischen 2017 und 2021 übersteigen wird.

Die Widerstandsfähigkeit einer Strominfrastruktur steht und fällt mit ihrem schwächsten Glied. Es ist wichtig alle möglicherweise beitragenden Faktoren zu identifizieren, Störungen hervorzusehen und proaktiv die Sicherheit des ganzen Systems zu erweitern. Deshalb hat TeeBase einen einzigartigen, holistischen, dreidimensionalen Ansatz mit vertikalen Netzwerksicherheitslösungen entwickelt.

DartKeyTM ist eine TeeBase Lösung für Firmen und Professionals welche kompletten Schutz von allen Daten und Informationen auf dem Flash Drive gewährt.

DartKeyTM schützt Daten vor Diebstahl oder Vervielfältigung während es dem Nutzer erlaubt Dokumente zu managen und erstellen, Bilder, Medien Dateien, im Internet surfen, E-Mails zu senden und empfangen, Dateien zu übertragen/empfangen und zu kommunizieren.

31.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

597129 31.07.2017

ISIN AU000000AGT0

AXC0104 2017-07-31/12:00