So groß die Auswahl an Versicherungen auch ist, Experten zufolge reicht der Abschluss einiger weniger Policen. "Dabei gilt es, die Großrisiken abzusichern", sagt Kerstin Becker-Eiselen, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Neben der Krankenversicherung sei auch eine Berufsunfähigkeits-, eine Haftpflicht- und eine Hausratversicherung sehr wichtig. "Wenn ich eine Familie habe, brauche ich vielleicht noch eine Risikolebensversicherung, um Hinterbliebene finanziell abzusichern. Alles andere ist in großen Teilen überflüssig", erklärt Becker-Eiselen. So zahle man beispielsweise bei einer Sterbegeldversicherung in der Regel deutlich mehr ein, "als am Ende dabei herauskommt". Auch eine Unfallversicherung sei nicht nötig - wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Sie rät darüber hinaus noch zum Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung. In der neuen "Apotheken Umschau" erklären die Expertinnen ausführlich, welche Versicherungen sich für wen lohnen und was man beim Abschluss beachten sollte.



