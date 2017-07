Köln (ots) - Mit dem Beitritt zum "Bündnis für nachhaltige Textilien" im Jahr 2015 hat sich die REWE Group verpflichtet, die ökologischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen in internationalen textilen Lieferketten nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört ein Maßnahmenplan, der auch zum Ziel hat, die Arbeitsbedingungen in den Textil-Zuliefererbetrieben zu entwickeln. Heute (31.7.) verkündet die genossenschaftliche Unternehmensgruppe in Köln die inhaltliche Ausgestaltung des Maßnahmenplans.



Torsten Stau, Geschäftsleitungsmitglied und zuständig für den Einkaufsbereich Ware Non Food der REWE Group, erklärt dazu: "Der soeben verabschiedete Maßnahmenplan enthält einerseits unsere bestehenden Aktivitäten zur Förderung von nachhaltigeren Textilien, die wir auch in Zukunft weiter fortführen möchten und zum anderen neue Zielvereinbarungen. Insgesamt umfasst der Maßnahmenplan 100 Ziele. Insofern freue ich mich, dass wir unseren Maßnahmenplan bereits offen legen und der verbindlichen Veröffentlichung im kommenden Jahr zuvorkommen. Wir zeigen damit, dass wir nicht nur zum Bündnis stehen, sondern auch transparent über unsere Ziele berichten." So ist es der REWE Group bereits gelungen, den Anteil an Textilien, die aus nachhaltigerer Baumwolle hergestellt werden, von 56 Prozent (2015) auf 70 Prozent (2017) zu erhöhen. "Das ist ein enormer Fortschritt. Zukünftig wollen wir den Anteil nachhaltigerer Baumwolle stetig weiter ausbauen", so Stau.



Auch die Fortführung der bestehenden Aktivitäten erfordert Engagement. So werden jetzt schon auftragsbezogen sämtliche Produktionsstätten für textile Eigenmarken in relevanten Ländern auf die Einhaltung von Sozialstandards überprüft. Gleiches gilt für die Abwasserqualität der Fabriken, welche die REWE Group im Rahmen ihres Detox Programms ebenfalls kontrolliert.



Zusätzlich zu diesen Kontrollen setzt die REWE Group auf Trainingsprogramme, um die Lieferanten bei der Umsetzung der Anforderungen zu unterstützen. So enthält der neue Maßnahmenplan im Rahmen des Textil-Bündnisses das Ziel, in 2017 Trainings mit ausgewählten Fabriken in China und Bangladesch zur Verbesserung des Chemikalienmanagements zu starten. Auch in Bezug auf Sozialstandards wird ein Trainingsprogramm entwickelt.



Neu aufgenommen wurde auch das Thema "Umweltmanagement". Die REWE Group hat sich für das Jahr 2017 vorgenommen, einen geeigneten Anbieter für ein Umweltmanagement-Programm zu identifizieren, um in der Folge einen Piloten zu starten. Innerhalb des Bündnisses engagiert sich die REWE Group außerdem in der Expertengruppe Chemikalien- und Umweltmanagement für die Schaffung gemeinsamer Standards und in einer Projektgruppe für gemeinsame Trainingsmaßnahmen für Fabriken vor Ort.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie die Baumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen die Bio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go), das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours sowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



OTS: Rewe Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52007.rss2



Für Rückfragen:



REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050; E-Mail: presse@rewe-group.com