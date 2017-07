Wien - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt des Interesses werde eindeutig der Arbeitsmarktbericht für Juli stehen (Fr). Nachdem der Beschäftigungszuwachs im Juni mit 222.000 sowie eine Aufwärtsrevision der Vormonatszahlen positiv überrascht hätten, dürfte das Ergebnis im Juli nicht ganz so stark ausfallen. Mit einem Stellenzuwachs von 180.000 dürfte aber erneut ein sehr solides Ergebnis zu Buche stehen. Da derzeit monatlich netto lediglich 80.000 bis 100.000 Menschen einen neuen Arbeitsplatz finden müssten, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten, dürfte die Quote in den nächsten Monaten weiter sinken. Für Juli erwarten die Analysten der RBI aber einen unveränderten Wert von 4,4%.

