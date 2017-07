Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Juni leichte Kursverluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Dividenden A-Fonds (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 0,1 Prozent abgegeben. Auffallend sei im vergangenen Monat der große Unterschied in der Wertentwicklung europäischer und US-Aktien gewesen. Während US-Aktien in Euro betrachtet nur moderat abgegeben hätten, hätten europäische Titel deutlich schwächer tendiert. Eine wesentliche Ursache hierfür seien die Unsicherheiten über die Fortsetzung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.

