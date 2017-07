Heilbronn (ots) -



Lammfleisch und langweilig? Von wegen! Heute findet Lammfleisch immer mehr Einzug in die deutschen Küchen. Gerade weil es so vielfältig zubereitet werden kann, wird es gerne als Alternative zu Schwein, Rind oder Hühnchen für eine abwechslungsreiche Küche verwendet. Allgemein ist Lammfleisch sehr zart, feinfaserig und würzig-aromatisch. Es bietet einige Zubereitungsmöglichkeiten und ist sowohl gegrillt als auch gekocht oder gebraten eine Delikatesse. Aber nicht nur das Fleisch selbst kann auf verschiedene Weisen zubereitet werden, auch die Beilagen, die perfekt zu Lammfleisch passen, sind variabel und vielfältig. Egal ob Gemüse, Kartoffeln oder in Kombination mit anderem Fleisch, zu Lamm lassen sich viele andere Zutaten servieren.



Orientalisch angehaucht



Wer es gerne mehr gewürzt und mit vielen Kräutern mag, kann Lammfleisch (z.B. Lammlachs oder Lammfilet) ideal mit Couscous oder Bulgur servieren. Sowohl den Couscous als auch den Bulgur kann man mit Kräutern wie Petersilie und Minze, Frühlingszwiebeln kleinen Tomatenstückchen und Zitrone verfeinern. Egal ob warm oder kalt, beide Beilagen geben dem Lammfleisch einen orientalischen Touch.



Klassisch, aber fein



Der Klassiker unten den Beilagen ist wohl immer noch die Kartoffel. Auch zu Lammfleisch lässt sich diese ideal kombinieren und zwar auf viele verschiedene Weisen. Mit einem Kartoffelsalat zu gegrillten Lammkoteletts kann man auf keiner Grillparty etwas falsch machen. Wer Kartoffeln lieber warm genießen möchte, kann auf gold-braun angebratene Babykartoffeln mit Rosamarin zurückgreifen und diese mit einem Lammsteak servieren. Als schnelle Variante lässt sich ein Kartoffelbrei super zu Lammhackfleischbällchen kombinieren.



Leichtes Gemüse



Nicht immer muss es etwas Schweres sein, was man als Beilage serviert. Vor allem im Sommer bei heißen Temperaturen bevorzugen viele lieber etwas leichtere Beilagen. Hier eignet sich Gemüse wunderbar dazu. Das Gemüse kann nicht nur in der Pfanne, sondern auch auf dem Grill zubereitet werden, so bekommt es zusätzlich ein rauchiges Aroma. Wer mag, kann etwas Inwger unter das Gemüse mischen. Dadurch bekommt das Gericht nochmal eine besondere Note.



Fruchtiges Aroma



Um dem Lammfleisch eine besondere Note zu geben, können auch fruchtige Beilagen dazu gereicht werden. Zum Grillen eignet sich hier ein saftiges Lammsteak mit einer Cranberry-Sauce oder einer pikanten Mango-Salsa. Ein Lammgulasch kann mit Orangen oder Pflaumen aufgepimpt werden.



Fleisch mit Fleisch? Geht nicht, gibts nicht!



Wer glaubt, dass Lammfleisch nicht mit anderem Fleisch in Kombination genossen werden kann, hat noch keinen Lammbraten mit Speckwürfeln und Zwiebeln probiert. Der Speck aus Schweinefleisch gibt dem ganzen Lammbraten im Ofen nochmal einen besonderen Geschmack. Lammgulasch kann beispielsweise mit feinen Chorizo Stückchen verfeinert werden. Einen tollen Geschmack bekommen Stielkoteletts vom Lamm mit einer Paste aus Sardellen, Öl und Knoblauch. Hierzu die Stielkoteletts anbraten, mit der Paste bestreichen und in den Ofen geben. Kreative Zubereitungsideen und Rezepte zu Lammfleisch bietet die Website der Kampagne "Lamm - Einfach. Lecker. Los": http://www.lammleckerlos.de/rezepte



Über die Kampagne



Die Kampagne "Lamm - Einfach. Lecker. Los" der Wirtschaftsverbände AHDB aus England, Bord Bia aus Irland und Interbev aus Frankreich ist eine Aufklärungs- und Werbekampagne für europäisches Lammfleisch, die im Sommer 2015 startete und dieses Jahr den Kampagnenhöhepunkt feiert. Die Kampagne wird von der Europäischen Union unterstützt und verfolgt das Ziel, die Vorurteile gegenüber Lammfleisch aufzuheben und junge Verbraucher im Alter von 25 bis 45 Jahren in Belgien, Großbritannien, Frankreich, Irland, Dänemark und Deutschland für die Zubereitung von Lammfleisch für die Alltagsküche zu gewinnen.



