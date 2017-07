Für 300 Millionen US-Dollar - umgerechnet rund 256 Millionen Euro - übernehmen die Hamburger den US-Konkurrenten Aptuit vom Investor Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Der Preis wird in bar bezahlt und der Zukauf soll noch im dritten Quartal abgeschlossen werden. Analysten und Anleger reagierten am Montag zustimmend. An der ...

