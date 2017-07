Unterföhring (ots) -



Kaum einer kennt das Leben im Haus besser: Schauspielerin Jenny Elvers (45) wird "Promi Big Brother"-Expertin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (montags bis freitags, täglich live, ab 5:30 Uhr). Ab Freitag, 11. August 2017, wird Jenny Elvers zwei Wochen lang jeden Morgen die prominenten Bewohner und das aktuelle Geschehen in Deutschlands härtester Herberge analysieren und kommentieren.



Jenny Elvers lebte 2013 in der ersten Staffel von "Promi Big Brother" selbst als Bewohnerin im Haus. Ohne eine einzige Nominierungsstimme ihrer Mitbewohner sicherte sich Jenny auch bei den Zuschauern schnell die Favoritenrolle: die SAT.1-Zuschauer wählten die Schauspielerin im Finale mit überragenden 71,48 Prozent zur ersten "Promi Big Brother"-Gewinnerin in Deutschland.



In diesem Jahr geht es für die zwölf prominenten Bewohner im Haus um "Alles oder Nichts". Die fünfte Staffel "Promi Big Brother" startet am Freitag, 11. August 2017, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und wird moderiert von Jochen Bendel und Jochen Schropp.



