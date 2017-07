Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bereits rund vier Monate nach dem Start zählt der Lifestyle Members Club und Concierge Service SILK WORLDS FINEST INC den ersten Milliardär zum exklusiven Mitgliederkreis.



Im März 2017 startete der deutsche Unternehmer Joerg Kopton von Berlin aus mit seiner Geschäftsidee, einen Lifestyle Members Club und Concierge-Dienste für die Ultra-Reichen in Europa anzubieten. Wenige Monate später ist nun ein Meilenstein erreicht: Der erste Milliardär - ein einflussreicher Berliner Erfolgsunternehmer und Mäzen - ist SILK WORLDS FINEST als Clubmitglied beigetreten. Die Mitgliedschaft gilt ein Leben lang und ermöglicht es, Lifestyle-Dienstleistungen auf höchstem Niveau in Anspruch zu nehmen.



Gründer Kopton hat sich zum Ziel gesetzt, seinen VIP-Service für eine exklusive Anzahl von maximal 999 Mitgliedern in Europa anzubieten. Der direkte Zugriff auf gehobene Concierge-Dienste und innovative Zahlungsmethoden wird dabei bequem über eine bedienungsfreundliche App gesteuert. Die ersten Monate in seinem neuen Unternehmen verwendete Kopton vor allem darauf, exzellente Services zu entwickeln für Menschen, die ganz besondere Luxuswünsche haben. Mit der Entscheidung des ersten Milliardärs, dem elitären Club beizutreten, sieht sich der Gründer in seiner Geschäftsidee bestätigt. "Ich freue mich sehr, dass Herr H.T.S - seinen vollen Namen möchte er nicht in den Medien lesen - auf uns zugekommen ist und wir ihn als ersten Milliardär in unserem Members Club begrüßen dürfen. Das zeigt, dass die Einzigartigkeit und Klasse unserer Dienstleistungen angenommen wird. Zu den Services zählen etwa die Vermittlung von Luxusimmobilien ebenso wie der interna-tionale Zugang zu VIP-Events, hochkarätiges Networking oder die Vermittlung bestimmter Ärzte und Kliniken. "Es gibt weltweit Menschen, die solch einen luxuriösen Lebensstil pflegen und entsprechend hochklassige Dienstleistungen zu schätzen wissen."



Über SILK WORLDS FINEST INC



Die SILK WORLDS FINEST INC wurde im März 2017 gegründet und mit einem gezeichneten Kapital von 25 Millionen US-Dollar in Miami, Florida eingetragen. Gründer ist Joerg Kopton, ein Unternehmer aus Deutschland, der bereits im Alter von 25 Jahren als Vorstandsvorsitzender einer deutschen Aktiengesellschaft im Bereich Immobilien tätig war. Der 43-Jährige hat ein Gespür für Dienstleistungen und Neuerungen, die einen Mehrwert bieten. Bereits 1999 führte er im Rahmen der Verwaltung größerer Wohn-Immobilien einen Concierge Service für anspruchsvolle Mieter ein.



Als ihm 2016 eher zufällig eine App angeboten wird, nutzt er die Chance. Mit Geschäftspartnern und Unternehmensberatern prüft er die App auf ihr Business-Potenzial und es entsteht die Idee für einen Lifestyle Club mit außergewöhnlichen Concierge Services für einen ausgewählten Personenkreis. Der Anspruch von SILK ist ganz einfach: exklusivster Service für Ultra-Reiche. Die Mitgliedschaft ist auf 999 Mitglieder begrenzt. Eine Erweiterung wird es nicht geben. Nur so ist es möglich, ein Maximum an Service als Standard zu gewährleisten.



www.silkworldsfinest.com



OTS: Silk Worlds Finest Inc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127464 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127464.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen, Interview-Wünsche und Reportage-Anfragen kontaktieren Sie uns bitte gern. Ansprechpartnerin für die Medien: Tanja Königshagen, Kulturmarketing & PR E-Mail: buero@tk-kulturmarketing.de Telefon: +49 (0)4101 8312227