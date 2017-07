Frankfurt - Nur jeder vierte Immobilieninvestor in Europa geht davon aus, dass der aktuelle Marktzyklus seinen Zenit in Kürze überschreitet und die Immobilienanfangsrenditen bald wieder steigen werden, so die Experten von Union Investment.Die große Mehrheit von 75 Prozent erwarte den Umschwung erst für das Jahr 2019, davon 43 Prozent sogar später. Das gehe aus der jüngsten Immobilien-Investitionsklimastudie von Union Investment hervor. Für die Studie, die im halbjährlichen Turnus durchgeführt werde, seien diesmal 168 professionelle Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien repräsentativ befragt worden.

