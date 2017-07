Wien - Die Erste AM rechnet auch für die Zukunft mit kräftigen Wachstumsraten in den Schwellenländern, so Péter Varga, Fondsmanager des ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (ISIN AT0000A05HQ5/ WKN A0MTAH, Ausschütter).Laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds solle das BIP pro Kopf in den nächsten fünf Jahren um 32 Prozent wachsen. Schon in den vergangenen zehn Jahren sei dieser Wert mit 64 Prozent deutlich stärker gewesen als in den Industrieländern (24 Prozent) (Quelle: IWF). Besonders die Schwellenländer Asiens würden als Wachstumslokomotive hervorstechen: Das BIP pro Kopf in Emerging Asia habe sich über denselben Zeitraum mehr als verdoppelt (+111 Prozent). Die Konvergenz der Schwellenländer zu den entwickelten Volkswirtschaften habe sich damit fortgesetzt. So betrage das BIP pro Kopf (in US-Dollar, kaufkraftbereinigt) in den Schwellenländern 11.800 US-Dollar, jenes in den entwickelten Volkswirtschaften betrage 49.200 US-Dollar.

