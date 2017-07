Düsseldorf (ots) -



Vollschutz für Smartphone, Laptop & Co. - auch bei Diebstahl In wenigen Schritten bequem online abschließbar Sichert Kunden gegen Kosten für Reparatur oder Neuanschaffung ab



Die TARGOBANK bietet über ihren exklusiven Versicherungspartner TARGO Versicherung AG ab sofort den TARGO Geräteschutz im praktischen Online-Abschluss an. Das Produkt gewährt für alle mobilen Geräte, elektronische Haushaltsgeräte sowie Unterhaltungselektronik einen Vollschutz inklusive Diebstahlschutz. Mit einem Einmalbeitrag und festgelegter Vertragslaufzeit können sich Kunden gegen Schäden zuverlässig absichern.



Ob Smartphone, Laptop, Tablet oder Navi - die digitalen Helfer sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade deshalb sind sie auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt - ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon kann es teuer werden. Die TARGO Versicherung AG bietet ab sofort das Produkt TARGO Geräteschutz ab 35 Euro Einmalbeitrag an. In nur wenigen Schritten ist der Geräteschutz ganz einfach online unter www.targobank.de/geraeteschutz abschließbar. Im Schadensfall kann ebenfalls online eine Schadensmeldung ausgefüllt werden. Dann kümmert sich ein bundesweit agierender Reparaturdienstleister um eine schnelle Regulierung.



Für alle Fälle gut abgesichert



Von neuen Geräten wird erwartet, dass sie funktionieren. Sollte es doch einmal zu einem Geräteschaden kommen, springt der Geräteschutz der TARGO Versicherung AG ein. Er sichert Kunden zuverlässig gegen Kosten für Reparatur oder Neuanschaffung ab. Versichert werden alle mobilen Geräte wie Laptop, Handy, Fotoapparat, elektronische Haushaltsgeräte wie Spül- und Waschmaschine oder Trockner und Unterhaltungselektronik wie TV und Radio. Neben einer Garantieverlängerung besteht über den Vollschutz die Möglichkeit, das Gerät gegen Raub und Diebstahl, Überspannungsschäden, Bruchschäden oder Schäden durch Flüssigkeit abzusichern. Kunden haben die Möglichkeit, den TARGO Geräteschutz innerhalb von drei Monaten nach Kauf eines mobilen Gerätes und innerhalb der Herstellergarantie bei Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten online abzuschließen. Für Mobilfunk-Geräte beträgt die Laufzeit bis zu zwei Jahre, bei allen anderen mobilen Geräten sowie bei Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten bis zu fünf Jahre.



