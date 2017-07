Kleine Gewinne dürfte die Wall Street am Montag zum Start verbuchen und sich damit auf den Weg zum zweitstärksten Monat des Jahres begeben. Am Freitag hatte allerdings von den drei Hauptindizes lediglich der Dow-Jones im Plus geschlossen und dabei ein neues Allzeithoch erreicht. Die Berichtssaison ist bislang gut verlaufen, da 73 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen beim Ergebnis positiv überrascht haben, dieselbe Prozentzahl beim Umsatz. Dies sei für viele Teilnehmer überraschend gekommen, sagt Chefaktienstratege John Manley von Wells Fargo Funds.

Kurz nach Handelsstart könnte der Einkaufsmanager-Index aus Chicago für Impulse sorgen. Ein wichtiger Konjunkturtermin der Woche ist ferner der Arbeitsmarktbericht für den Juli am Freitag. Daneben werden die Apple-Zahlen am Dienstag starke Aufmerksamkeit finden, vor allem die iPhone-Verkaufszahlen.

Vorbörslich am Montag wird die Holdinggesellschaft Loews Corp Zahlen ausweisen. Die Tesla-Aktie rückt vor der Startglocke 1,8 Prozent vor. CEO Elon Musk hatte am späten Freitag mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das neue Model 3 bei über 500.000 liegen.

