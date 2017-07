Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts025/31.07.2017/12:15) - Betreiber, Planer und Anlagenbauer von Kälteanlagen müssen sich sicher sein, dass eine heute gebaute Anlage auch noch in Jahren wirtschaftlich und rechtskonform betrieben werden kann. Unter dem Titel "Planungssicherheit in der Kältetechnik" findet im Oktober das Fachforum Kältetechnik statt, das genau diese Aspekte beleuchtet. ebm-papst unterstützt das Fachforum mit einem Vortrag zu Ventilatoren für die Kältetechnik. Durch die große thematische Bandbreite der beteiligten Forumspartner ist sichergestellt, dass alle wesentlichen Komponenten einer Kälteanlage behandelt werden - Verdichter, Ventilatoren, Wärmeübertrager, Kältemittel - aber auch die Konzeption einer Gesamtanlage. Martin Schulz, Vertriebsleiter Kältetechnik bei ebm-papst stellt in seinem Vortrag "Planungssicherheit mit dem zukunftssicheren Ventilator" die neue Generation Axialventilatoren "AxiBlade" vor. Mit der anstehenden neuen Ökodesign-Richtlinie ErP2020 werden massive Steigerungen der Mindestwirkungsgradanforderung für Ventilatoren erwartet. Es ist davon auszugehen, dass dann viele der heute in Europa eingesetzten Ventilatoren nicht mehr in den Markt gebracht werden dürfen. Um sicherzustellen, dass heute geplante Anlagen auch nach 2020 noch gebaut und in den Markt gebracht werden dürfen, sind Ventilatoren mit höheren Wirkungsgraden nötig. Mit den AxiBlade Axialventilatoren hat ebm-papst heute schon die Lösung parat. Das hohe Wirkungsgradniveau sorgt für die nötige Planungssicherheit bei Kälteanlagen. Darüber hinaus bietet die AxiBlade Reihe weitere wertvolle Funktionen durch eine modulare Schnittstelle. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Einbindung der Ventilatoren in die Gebäudeleittechnik und macht den Weg frei für Industrie 4.0 in der Kältetechnik. Das Fachforum richtet sich vor allem an Teilnehmer, die planerisch tätig sind. Ziel ist es, umfassend bei der Planung, Auslegung und Umsetzung von Lösungen im Bereich der Kältetechnik zu unterstützen. Neben Vorträgen gibt es Beratungsgespräche im Rahmen einer begleitenden Ausstellung. Anmeldungen sind ab sofort unter http://www.tab.de/kaelteforum möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Termine im Überblick: 17. Oktober 2017 Schwerte, Rohrmeisterei 18. Oktober 2017 Leipzig, Zoo 19. Oktober 2017 Fürth, SpVgg Greuther Fürth Stadion 25. Oktober 2017 Stuttgart, Filderhalle 26. Oktober 2017 Wiesbaden, Casino-Gesellschaft Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170731025

