Raiffeisen Bank International AG: Vorzeitige Rückzahlung von nachrangigen Schuldverschreibungen (XS0289338609)

DGAP-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges Raiffeisen Bank International AG: Vorzeitige Rückzahlung von nachrangigen Schuldverschreibungen (XS0289338609) 31.07.2017 / 12:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wien, 31. Juli 2017. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute die vorzeitige Rückzahlung der "EUR 500,000,000 Subordinated Capital Fixed To Floating Rate Callable Notes (pursuant to Section 23, paragraph 8 of the Austrian Banking Act) due March 2019" (XS0289338609) im derzeit ausstehenden Gesamtnominale in der Höhe von insgesamt EUR 114.741.000 mit Wirkung zum nächsten Kupontermin, dem 5. September 2017, zum Nennwert beschlossen.

Die RBI ist der Gesamtrechtsnachfolger der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (RZB) infolge der Verschmelzung der RZB als übertragende Gesellschaft auf die RBI am 18. März 2017.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer Leiterin Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com

