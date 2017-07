Unterföhring (ots) -



München/Unterföhring, 31. Juli 2017 - Seit Donnerstag, 27. Juli 2017, gibt es eine neue Vereinbarung zwischen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH und Co. KG und der FilmFernsehFonds Bayern GmbH: Sky beteiligt sich in diesem Jahr finanziell am Fördertopf des FFF Bayern und wird damit zum Partner der bayerischen Film- und Fernsehförderung.



Der sechsstellige Förderbetrag von Sky Deutschland soll dieses Jahr in den Förderbereich Nachwuchsfilm eingesetzt werden. Die konkrete Förderentscheidung trifft der FFF Vergabeausschuss.



Bayerns Medienministerin Ilse Aigner, FFF Aufsichtsratsvorsitzende: "Mit Sky hat der FilmFernsehFonds Bayern jetzt einen weiteren starken Partner hinzuge-wonnen. So können wir den Förderbereich Nachwuchsfilm schon in diesem Jahr aufstocken. Wir begrüßen die Beteiligung von Sky, da sie ein wichtiger Schritt des Senders zur gemeinsamen Stärkung der bayerischen Film- und Fernsehbranche ist. Dadurch wächst der Medienstandort Bayern weiter zusammen."



Carsten Schmidt, Vorstandsvorsitzende Geschäftsführung Sky Deutschland: "Als wichtiger Partner für die Produktion von deutschen Film- und Serienproduktionen ist uns die Unterstützung der hiesigen Filmförderung ein wichtiges Anliegen. Mit 'Babylon Berlin', 'Das Boot', 'Acht Tage', 'Der Grenzgänger' und 'Der Pass' sind wir sehr aktiv in Sachen deutsche Serienproduktionen. Nur konsequent, dass wir nun mit dem FFF Bayern zusammenarbeiten, um den Medienstandort Bayern auch auf diese Weise tatkräftig zu unterstützen."



FFF Geschäftsführer Prof. Dr. Klaus Schaefer: "Der FFF betrachtet Sky seit langem als interessanten Partner der bayerischen Film- und Fernsehbranche. Inzwischen realisiert Sky mit bayerischen Produzenten vermehrt Projekte, etwa die FFF-geförderten Serien 'Acht Tage' von Neuesuper und 'Der Pass' von Wiedemann & Berg. Mit Sky Deutschland gewinnen wir einen gewichtigen Partner auf der Finanzierungsseite hinzu und können die bayerische Filmförderung so noch besser ausstatten."



Marcus Ammon, Senior Vice President Film & Entertainment, Sky Deutschland: "Gerade die Förderung des kreativen Nachwuchses in unserer Branche ist uns eine Herzensangelegenheit, der wir bereits in der Vergangenheit mit Wettbewerben wie dem 'Sky Writers Room Fund' oder der Unterstützung der 'Winterclass Serial Writing and Producing' nachgegangen sind. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem FFF Bayern, bedanken uns für die tolle Förderung für 'Acht Tage' und 'Der Pass' und sind gespannt auf die Projekte, denen die FFF Nachwuchsförderung zu Teil wird."



Der FFF Bayern verfügt über ein Fördervolumen, das jährlich variiert - abhängig von den Einzahlungen der Gesellschafter Freistaat Bayern, BR, ZDF, ProSiebenSat. 1, RTL und BLM sowie Rückflüsse. Durch die Vereinbarung mit Sky erhöht sich das diesjährige Fördervolumen um einen sechsstelligen Betrag.



Über FFF Bayern: Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) hat die Aufgabe, eine quantitativ und qualitativ hochwertige Filmförderung in Bayern durchzuführen sowie zusätzliche Serviceleistungen für die Filmbranche anzubieten. Damit soll eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige Film- und Fernsehlandschaft in Bayern geschaffen und ausgebaut werden. Zu den Gesellschaftern gehören der Freistaat Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Bayerischer Rundfunk, ZDF und die privaten Fernsehanbieter ProSiebenSat.1 und RTL. Gefördert werden die Herstellung von Kino- und Fernsehfilmen, Drehbücher, Projektentwicklung, Nachwuchsfilme, Verleih- und Vertrieb, Filmtheater, Festivals, Games und internationale Koproduktionen von Kinofilmen.



Über Sky Deutschland: Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen. (Stand: 30.6.2017).



