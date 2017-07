Eine schwere Explosion erschüttert das Stadtviertel um die irakische Botschaft in Kabul. Die Behörden sprechen von einem Selbstmordanschlag - der Islamische Staat reklamiert die Tat nun für sich.

Aufständische haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Anschlag auf die irakische Botschaft verübt. Ein Selbstmordattentäter habe sich am Eingang zur Botschaft in die Luft gesprengt, sagte Nadschib Danisch, ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums, am Montag. Drei weitere Attentäter seien in das Gebäude eingedrungen. Die irakischen Diplomaten seien in Sicherheit. Der Anschlagsort werde derzeit geräumt.

Die Terrormiliz Islamischer Staat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...