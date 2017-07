Zürich - Die Schweizer Aktienbörse ist mit höheren Kursen in die Sitzung vom Montag gestartet und hat die Gewinne bis zum Mittag gar noch etwas ausgebaut. Nach der bereits festen Vorwoche (SMI +0,9%) hält der Aufwärtstrend zu Beginn der verkürzten Handelswoche (Feiertag am 1. August) damit an. Die meisten Titel notieren im positiven Bereich, wobei vor allem die beiden grosskapitalisierten Pharmawerte Novartis und Roche dem SMI Schub geben.

Der SMI profitierte in der vergangenen Woche vor allem auch vom (gegenüber dem Euro) schwachen Franken. So war das EUR/CHF-Währungspaar am Freitagabend erstmals seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 über die Marke von 1,14 gestiegen. Grundsätzlich ist die Stimmung an den Märkten weiter gut. Man halte den Aktienmärkten weiterhin die Stange und bleibe in dieser Anlagekategorie überdurchschnittlich investiert, schreibt etwa die ZKB in einem Kommentar. Die nach wie vor guten Wachstums- und Gewinnaussichten liessen mittelfristig jedenfalls weiter leicht steigende Aktienmärkte erwarten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht zur Mittagszeit 0,64% höher bei 9'076,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, avanciert um 0,56% Auf 1'448,65 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,67% ...

