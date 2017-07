Stockholm - Das Makro-Umfeld wurde in der ersten Jahreshälfte von Reflations-Hoffnungen dominiert, so Witold Bahrke, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Zuletzt habe sich die Inflation allerdings weiter abgeschwächt. Würden die Reflations-Hoffnungen in der zweiten Jahreshälfte neu belebt oder gebe es ein Zurück zur "Lowflation"-Norm?

