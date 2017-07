Die Inflation bleibt mit 1,3 Prozent weiterhin hinter dem Ziel der EZB zurück. Die Währungshüter hatten die Zinsen auf null gedrückt, um die Konjunktur anzuschieben.

Trotz der anhaltenden Geldflut der EZB kommt die Inflation nicht wie von den Währungshütern erhofft in Gang. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli nur um 1,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung ...

