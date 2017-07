BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will beim "Dieselgipfel" mit einer Stimme sprechen. Die Abstimmungen dafür liefen "auf den letzten Metern", sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin. "Die Bundesregierung wird mit einer abgestimmten Position in das Nationale Forum Diesel gehen", betonte er. Vor allem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ist der Meinung, dass Software-Updates alleine nicht ausreichen.

Am Mittwoch treffen sich Bund, betroffene Länder und die Autobranche in Berlin, um über Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Diesel-Autos zu sprechen. Die Industrie hat bisher nur Software-Updates angeboten. Dadurch wird der Ausstoß gesundheitsschädigender Stickoxide laut Verkehrsministerium im Durchschnitt um 40 Prozent bis 50 Prozent reduziert.

Nachdem beim Porsche Cayenne illegale Diesel-Software aufgefallen war, überprüft das Verkehrsministerium nach eigenen Angaben nun "alle Drei-Liter-Modelle des VW -Konzerns, auch ohne konkrete Hinweise", sagte der Sprecher.

"Wir brauchen eine starke und innovative, aber auch ehrliche Autoindustrie", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe von Berichten über mögliche Absprachen der Hersteller aus der Presse erfahren. Die EU-Kommission prüft Informationen, wonach sich VW, BMW , Daimler , Audi und Porsche unter anderem in technischen Fragen und teilweise beim Einkauf abgesprochen haben sollen. Die Kartellwächter müssen entscheiden, ob die Absprachen illegal waren./abc/DP/jha

