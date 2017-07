FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Montagmittag. Allerdings spielt die Musik hauptsächlich in den festen Rohstoff-, Pharma- und Technologie-Aktien. Die großen Blue-Chip-Indizes spiegeln dies jedoch nicht wieder: Der DAX legt um 0,1 Prozent zu auf 12.179 Zähler, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent zu auf 3.472 Zähler. Der Index der europäischen Rohstoff-Aktien gewinnt dagegen nach guten chinesischen Konjunkturdaten 1,2 Prozent. Die neuen Einkaufsmanager-Indizes deuten auf eine weitere Expansion der chinesischen Wirtschaft hin.

Etwas gestützt wird die Stimmung auch vom Euro, der seinen Höhenflug erst einmal unterbrochen hat. Mit 1,1735 Dollar notiert er leicht unter dem jüngsten Jahreshoch von 1,1775 Dollar. Der starke Euro hatte den DAX am Freitag auf den tiefsten Stand seit Mitte April gedrückt.

Nachdem der DAX von seinem Hoch mehr als 6,5 Prozent verloren hat, wird nun langsam auf ein Auslaufen der Bewegung gesetzt. Aus technischer Sicht sollte nach Aussage eines Marktanalysten nun das Freitagstief bei 12.099 Punkten den DAX unterstützen. Auf dem Weg nach oben treffe der DAX bei 12.325 Punkten auf seinen ersten Widerstand.

Sanofi und HSBC überraschen positiv

Kräftig gesucht sind die Rohstoffwerte. Hier treibt nicht nur die Nachfrage aus China, sondern die Fortsetzung des Ausbruchs im Kupferpreis. Zu den Hauptgewinnern zählen daher Antofagasta mit 2,1 Prozent, Anglo American mit 2,8 Prozent und Glencore mit 2,4 Prozent Plus. Der Sektor stellt den unangefochtenen Gewinner in Europa.

Gut im Markt liegen auch die europäischen Pharma-Aktien, deren Index um 0,8 Prozent steigt. Astrazeneca erholen sich nach den jüngsten Tiefschlägen nun um 1,6 Prozent. Sanofi gewinnen 1,3 Prozent. Während die Umsätze von Sanofi "in line" mit der Markterwartung ausgefallen sind, konnte der französische Pharmakonzern beim Ergebnis leicht positiv überraschen.

HSBC steigen um 2,3 Prozent. Im ersten Halbjahr kam die Bank auf einen Gewinn von 7 Milliarden Dollar, das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Ausblick im Handel positiv herausgestellt. Aber auch der Aktienrückkauf mit einem Volumen von 2 Milliarden US-Dollar sollte die Aktie bis Ende des Jahres unterstützen.

Tech-Werte gesucht - Außer Nemetschek und Infineon

Technologiewerte sind europaweit gesucht. Vor allem im TecDAX legen zahlreiche Titel über 3 Prozent zu. So springt Waferhersteller Siltronic um fast 7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Hier hat die Credit Suisse das Kursziel erhöht, gleichzeitig deuten neue Verträge der Konkurrenzunternehmen darauf, dass Kunden weiter steigende Preise zahlen. Siltronic hatte im Zuge der Quartalszahlen am Freitag die Jahresprognose kräftig erhöht.

Starke Zahlen treiben RIB Software um 4,3 Prozent. Dank hoher Nachfrage aus dem Baugewerbe gab es einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Der Gewinn sprang um 43 Prozent. Bei Cancom geht es um 3,3 Prozent nach oben auf 55,80 Euro. Hier hat Kepler Cheuvreux ein Kursziel von 67 Euro ausgerufen.

Bei Evotec kommt der Kauf der US-amerikanischen Aptuit gut an. Die Aktien steigen 3,7 Prozent. Das pharmazeutische Service-Unternehmen arbeite bereits profitabel, heißt es dazu. Nur Nemetschek fallen nach ihren Zahlen 3,4 Prozent und tragen damit die Rote Laterne im TecDAX.

Im DAX geben Infineon 0,2 Prozent ab. Der Technologie-Konzern legt am Dienstag seine Geschäftszahlen auf den Tisch. BASF setzen sich nach oben deutlich ab und steigen um 1,9 Prozent, nachdem Berenberg die Verkaufsempfehlung zurückgezogen und durch das Votum "Halten" ersetzt hat. Gesucht sind auch die Versorger mit bis zu 1,6 Prozent Aufschlag. Viele andere DAX-Werte notieren dagegen mit einer Null vor dem Komma.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.473,17 0,16 5,44 5,55 Stoxx-50 3.098,38 0,38 11,63 2,92 DAX 12.186,38 0,19 23,68 6,14 MDAX 24.698,27 0,04 9,10 11,31 TecDAX 2.272,75 0,64 14,47 25,45 SDAX 11.120,81 0,17 19,21 16,82 FTSE 7.389,40 0,29 21,03 3,45 CAC 5.133,91 0,05 2,52 5,59 Bund-Future 161,93 -0,10 -0,53 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.55 Uhr Fr, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1734 -0,06% 1,1741 1,1756 +11,6% EUR/JPY 129,74 +0,00% 129,74 130,19 +5,5% EUR/CHF 1,1391 +0,20% 1,1369 1,1388 +6,4% EUR/GBP 0,8942 -0,02% 0,8944 1,1159 +4,9% USD/JPY 110,57 +0,07% 110,50 110,73 -5,4% GBP/USD 1,3123 -0,04% 1,3128 1,3118 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,54 49,71 -0,3% -0,17 -13,1% Brent/ICE 52,33 52,52 -0,4% -0,19 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,55 1.269,20 -0,1% -1,65 +10,1% Silber (Spot) 16,76 16,76 -0,0% -0,01 +5,2% Platin (Spot) 938,45 935,95 +0,3% +2,50 +3,9% Kupfer-Future 2,90 2,88 +0,8% +0,02 +14,9% ===

