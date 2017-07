Der FC Bayern München will am Montagnachmittag seinen neuen Sportdirektor vorstellen. Die Präsentation werde um 17:15 Uhr stattfinden, teilte der deutsche Rekordmeister am Montagmittag mit.

Einen Namen nannte der Verein zunächst nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt der ehemalige Bayern-Spieler Hasan Salihamidzic als Favorit für den Posten, der seit dem 10. Juli 2016 vakant ist. An dem Tag hatte Matthias Sammer seinen Vertrag als Sportvorstand beim FC Bayern München auf seinen Wunsch hin mit sofortiger Wirkung aufgelöst. In den vergangenen Monaten waren immer wieder neue Namen als Nachfolger gehandelt worden, unter anderem Philipp Lahm, Oliver Kahn und Gladbach-Manager Max Eberl.