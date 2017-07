Im Juni brachte NVIDIA (WKN:918422) den Dienst GeForce Now in der Beta-Version für die Mac-Nutzer auf den Markt. Die PC-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. GeForce Now erlaubt es den Spielern, ausgewählte Spiele über einen virtuellen leistungsstarken PC in der Cloud zu spielen. Diese innovative Idee kann es den Spielern ermöglichen, die Wunder moderner PC-Spiele zu genießen, wenn sie veraltete Hardware zu Hause haben.



Auf der Consumer Electronics Show Anfang des Jahres erklärte der CEO von NVIDIA Jensen Huang, dass es hunderte von Millionen von PCs weltweit gäbe, die veraltet wären und mit den neuen Spielen nicht zurecht kämen. Doch ...

