FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.472,00 +0,07% +10,53% Euro-Stoxx-50 3.475,85 +0,23% +5,63% Stoxx-50 3.098,89 +0,39% +2,93% DAX 12.194,26 +0,26% +6,21% FTSE 7.383,11 +0,20% +3,36% CAC 5.139,25 +0,15% +5,70% Nikkei-225 19.925,18 -0,17% +4,24% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,93 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,55 49,71 -0,3% -0,16 -13,1% Brent/ICE 52,44 52,52 -0,2% -0,08 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,66 1.269,20 -0,1% -1,54 +10,1% Silber (Spot) 16,76 16,76 -0,0% -0,01 +5,2% Platin (Spot) 938,30 935,95 +0,3% +2,35 +3,8% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,7% +0,02 +14,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleine Gewinne dürfte die Wall Street am Montag zum Start verbuchen und sich damit auf den Weg zum zweitstärksten Monat des Jahres begeben. Am Freitag hatte allerdings von den drei Hauptindizes lediglich der Dow-Jones im Plus geschlossen und dabei ein neues Allzeithoch erreicht. Die Berichtssaison ist bislang gut verlaufen, da 73 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen beim Ergebnis positiv überrascht haben, dieselbe Prozentzahl beim Umsatz. Dies sei für viele Teilnehmer überraschend gekommen, sagt Chefaktienstratege John Manley von Wells Fargo Funds.

Kurz nach Handelsstart könnte der Einkaufsmanager-Index aus Chicago für Impulse sorgen. Ein wichtiger Konjunkturtermin der Woche ist ferner der Arbeitsmarktbericht für den Juli am Freitag. Daneben werden die Apple-Zahlen am Dienstag starke Aufmerksamkeit finden, vor allem die iPhone-Verkaufszahlen.

Vorbörslich am Montag wird die Holdinggesellschaft Loews Corp Zahlen ausweisen. Die Tesla-Aktie rückt vor der Startglocke 1,8 Prozent vor. CEO Elon Musk hatte am späten Freitag mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das neue Model 3 bei über 500.000 liegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 59,0 zuvor: 65,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die Musik spielt hauptsächlich in den festen Rohstoff-, Pharma- und Technologie-Aktien. Der Index der europäischen Rohstoff-Aktien gewinnt nach guten chinesischen Konjunkturdaten 1,2 Prozent. Die neuen Einkaufsmanager-Indizes deuten auf eine weitere Expansion der chinesischen Wirtschaft hin. Etwas gestützt wird die Stimmung auch vom Euro, der seinen Höhenflug erst einmal unterbrochen hat. Kräftig gesucht sind die Rohstoffwerte. Hier treibt nicht nur die Nachfrage aus China, sondern die Fortsetzung des Ausbruchs im Kupferpreis. Zu den Hauptgewinnern zählen daher Antofagasta mit 2,1 Prozent, Anglo American mit 2,8 Prozent und Glencore mit 2,4 Prozent Plus. Der Sektor stellt den unangefochtenen Gewinner in Europa. Gut im Markt liegen auch die europäischen Pharma-Aktien, deren Index um 0,8 Prozent steigt. Astrazeneca erholen sich nach den jüngsten Tiefschlägen nun um 1,6 Prozent. Sanofi gewinnen 1,3 Prozent. Während die Umsätze von Sanofi "in line" mit der Markterwartung ausgefallen sind, konnte der französische Pharmakonzern beim Ergebnis leicht positiv überraschen. HSBC steigen um 2,3 Prozent. Im ersten Halbjahr kam die Bank auf einen Gewinn von 7 Milliarden Dollar, das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Technologiewerte sind europaweit gesucht. So springt Waferhersteller Siltronic um fast 7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Hier hat die Credit Suisse das Kursziel erhöht. Starke Zahlen treiben RIB Software um 4,3 Prozent. Bei Evotec kommt der Kauf der US-amerikanischen Aptuit gut an. Die Aktien steigen 3,7 Prozent. Nur Nemetschek fallen nach ihren Zahlen 3,4 Prozent und tragen damit die Rote Laterne im TecDAX. Im DAX geben Infineon 0,2 Prozent ab. Der Technologie-Konzern legt am Dienstag seine Geschäftszahlen auf den Tisch. BASF setzen sich nach oben deutlich ab und steigen um 1,9 Prozent, nachdem Berenberg die Verkaufsempfehlung zurückgezogen und durch das Votum "Halten" ersetzt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.55 Uhr Fr, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1732 -0,08% 1,1741 1,1756 +11,6% EUR/JPY 129,74 -0,00% 129,74 130,19 +5,5% EUR/CHF 1,1388 +0,17% 1,1369 1,1388 +6,3% EUR/GBP 0,8941 -0,03% 0,8944 1,1159 +4,9% USD/JPY 110,58 +0,07% 110,50 110,73 -5,4% GBP/USD 1,3121 -0,05% 1,3128 1,3118 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Montag überwiegend mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Wachstumsdaten aus China, die aber immer noch solides Wachstum anzeigten, ging es an den Börsen in Schanghai am letzten Handelstag im Juli etwas deutlicher nach oben. Auch in Sydney stiegen die Kurse, zumal die rohstofflastige Wirtschaft in Australien stark von der Entwicklung in China abhängt. Der chinesische Ministerpräsident hatte am Wochenende zudem erneut Anstrengungen seines Landes gefordert, Überkapazitäten im Rohstoffsektor abzubauen. In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index kaum vom Fleck. Etwas gebremst wurde er vom weiter anziehenden Yen. In Seoul drehte der Kospi am Ende knapp ins Plus. Hier belastete der neuerliche Raketentest Nordkoreas, der erneut die US-Regierung auf den Plan gerufen hat, allenfalls ein wenig. Unter den Einzelwerten in Tokio ging es für Hitachi um 5,3 Prozent nach oben nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Gleiches galt für den Druckerhersteller Kyocera. Dessen Kurs kletterte um 3,2 Prozent. Für Softbank ging es um 2,3 Prozent nach unten. Der US-Kabelanbieter Charter Communications hat offenbar kein Interesse an einem Kauf der US-Mobilfunktochter Sprint von Softbank. In Hongkong dauerte die Aufwärtstendenz an. Der HSI verzeichnete bereits das siebte Monatsplus in Folge. Die auch in London gehandelte HSBC-Aktie kletterte nach der Mittagspause um 2,9 Prozent nach oben. Die Bank hatte während der Pause ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Ein gutes Händchen hatte der Versicherer Ping An. Er ist in der Vorwoche im Zuge der Ausgabe neuer Aktien beim Immobilienentwickler CIFI eingestiegen zu Tranchenstückpreisen von 3,50 bzw 3,82 Hongkong-Dollar. Ping An hält damit 10 Prozent an CIFI. Nach ihrer Aussetzung am Freitag gingen CIFI am Montag im Späthandel 6,5 Prozent höher um mit 4,28 Hongkong-Dollar. Ping An legten um 0,9 Prozent zu. CK Hutchison lagen im Späthandel 0,9 Prozent höher. Der Mischkonzern hatte mitgeteilt, sich für umgerechnet gut 12 Milliarden Euro von seinem Telekomgeschäft in Hongkong zu trennen. Die Prognose eines 143-prozentigen Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr trieb den Kurs des Kohle- und Stromunternehmens China Shenhua um 3,6 Prozent an.

CREDIT

Relativ tendenzlos zeigen sich die Risikoprämien auf Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Montag. Der Markt wartet auf neue Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. Eine höhere Inflation könnte die EZB bei ihrem geplanten Ausstieg aus den Anleihenkäufen unterstützen, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Porsche-Holding verdoppelt Gewinn im ersten Halbjahr nahezu

Das gute Ergebnis von Volkswagen hat der Porsche-Holding im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung beschert. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Porsche SE. Der Konzerngewinn nach Steuern stieg in den sechs Monaten per Ende Juni um 94 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, maßgeblich beeinflusst durch das Ergebnis der Volkswagen-Beteiligung von 1,95 Milliarden Euro.

Bet-at-home wächst weiter, Ausblick bekräftigt

Die Bet-at-home.com hat ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt und beim Brutto-Wett- und Gamingertrag sowie beim EBITDA Quartalsrekorde aufgestellt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) hat sich im ersten Halbjahr nahezu verdoppelt auf 17,4 Millionen Euro.

Muehlhan steigert Profitabilität und bestätigt Prognose

Die Muehlhan AG hat im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Umsätze die Profitabilität wie prognostiziert verbessert. Die Geschäftsentwicklung des Hamburger Spezialisten für Oberflächenschutz im maritimen und industriellen Bereich blieb damit im Rahmen der Erwartungen, die Prognose für das Gesamtjahr 2017 mit einem Konzernumsatz von 250 Millionen Euro und einem leicht verbesserten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,5 bis 8,5 Millionen Euro wurde bestätigt.

Astrazeneca erhält beschleunigte FDA-Zulassung für Lungenkrebsmedikament

Die US-Gesundheitsbehörde FDA beschleunigt den Zulassungsprozess für das neue Lungenkrebsmedikament Imfinzi von Astrazeneca. Der britisch-schwedische Pharmakonzern und seine Tocher Medimmune haben bekannt gegeben, dass die FDA eingewilligt hat, das Medikament Imfinzi als Durchbruchstherapie zu bezeichnen. Damit ist es für die Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht operierbarem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs zugelassen, deren Krankheit nicht in der platinbasierenden Radiochemotherapie Fortschritte gemacht hat.

Bierbrauer Heineken wächst im ersten Halbjahr stark

Der Bierbrauer Heineken hat im ersten Halbjahr von einem starken Absatzwachstum vor allem in Europa und Asien profitiert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das niederländische Unternehmen. Der Nettogewinn stieg im ersten Halbjahr um 49 Prozent auf 871 Millionen Euro.

RIB Software wird im zweiten Quartal profitabler

Die RIB Software SE hat im zweiten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage profitiert. Der im TecDAX notierte Hersteller von Software für das Baugewerbe meldete einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 10,6 Prozent auf 27,1 Millionen Euro.

Sanofi wird trotz Gewinnrückgangs optimistischer

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat wegen höherer Restrukturierungskosten im zweiten Quartal unter dem Strich einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen dennoch angehoben. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten per Ende Juni um 10 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Das um Zu- und Verkäufe bereinigte Ergebnis nahm um 1 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu.

