New York - Die Ölpreise sind am Montag in die Verlustzone gedreht. Im Mittagshandel ging es mit den Preisen aber nur leicht abwärts, nachdem sie zuletzt im Höhenflug waren und der Preis für US-Öl in der vergangenen Nacht erstmals seit Mai über die Marke von 50 Dollar gestiegen war. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September nur noch 49,50 Dollar und damit 21 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent ...

