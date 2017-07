Kölliken, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Vor dem offiziellen Verkaufsstart wurden bereits Bestellungen für mehr als 400 kg aufgegeben



KannaSwiss erzeugte das weltweit erste legale Haschisch. Dieses Haschisch enthält nur Spurenmengen von THC (dem psychoaktiven Stoff in Cannabis), aber CBD.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/466951/KannaSwiss_logo_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/539444/KannaSwiss.jpg )



"Ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft und muss sagen, dass ich sprachlos bin", erklärt Ivan Enderli, Mitgründer von KannaSwiss. "Der Geschmack und das Aussehen verlangen geradezu, dass es geraucht wird. Das schafft ein vollkommen neues Niveau. Ich bin stolz auf dieses CBD-Haschisch. Ich denke, dass es fantastisch ist."



Die Nachfrage nach neuen CBD-Produkten schießt in die Höhe und KannaSwiss positioniert sich, um die Marktanforderungen vorherzusehen. "Die Vorausschätzung ist Macht, die Reaktion ist mühsam", sagt Boris Blatnik, CSO.



Das neue CBD-Haschisch von KannaSwiss ist seit 5 Monaten in der Planung. Es war eine Herausforderung, die richtige Konsistenz und Geschmacksprofile hinzubekommen. Ihre Entschlossenheit wird offensichtlich, wenn Sie das Produkt ausprobieren.



Auf Sonderwunsch bietet KannaSwiss auch einen höheren CBD-Gehalt im Haschisch an. Erhältlich ist ein CBD-Gehalt von 10 %, 20 %, 30 % und bis zu 60 % im Haschisch.



Über KannaSwiss: Die KannaSwiss GmbH wurde 2014 gegründet und ist das erste vertikal integrierte Unternehmen in der Schweiz, das konsumierbare CBD-Produkte herstellt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass man mit einem hochwertigen Produkt beginnen muss, um das beste Endprodukt zu erhalten. Daher handhabt das Unternehmen jeden Schritt - vom Saatgut bis zum Endprodukt - selbst. "Wir stellen ausschließlich CBD-Produkte von höchster Qualität her."



Pressekontakt: Heidi Basar KannaSwiss GmbH +41-56-631-3456 info@kannaswiss.com