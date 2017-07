Mehr als anderthalb Millionen Jobs sind binnen eines Jahres in der Euro-Zone entstanden. Die zahl der Erwerbslosen sinkt. In manchen südeuropäischen Ländern liegt die Quote allerdings noch immer um 20 Prozent.

Der wirtschaftliche Aufschwung drückt die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone auf den tiefsten Stand seit mehr als acht Jahren. Im Juni fiel die Zahl der registrierten Arbeitslosen auf 14,178 Millionen. Das sind 148.000 weniger als im Monat davor und 1,667 Millionen weniger als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die um jahreszeitliche ...

