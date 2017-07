Seit der Wahl Donald Trumps fürchten sich viele Osteuropäer vor einer russischen Invasion. Trumps Stellvertreter Mike Pence versucht, die Schäden zu kitten. Mit Russland will er sich trotzdem gutstellen.

Der Zeitpunkt war günstig gewählt: Einen Tag nach der bislang größten Parade der russischen Marine in St. Petersburg und nur wenige Wochen vor einem Großmanöver der russischen Streitkräfte an seinen westlichen Grenzen versucht US-Vizepräsident Mike Pence den kleinen baltischen Staaten die Furcht vor dem großen Nachbarn im Osten zu nehmen. "Unsere Botschaft an unsere Verbündeten hier in Osteuropa lautet: Wir stehen Euch bei, wir unterstützen Euch im Namen der Freiheit", erklärte Pence bei seiner Ankunft in der estnischen Hauptstadt Tallinn am Sonntag beim US-Sender Fox News.

Pence wird bis zum 2. August zunächst die Regierungs- und Staatschefs der baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen in Tallinn treffen. Danach ist ein Besuch bei Nato-Soldaten in Estland geplant. Später besucht er Georgien, das Mitglied des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses werden möchte. Dann geht es zum neuesten Nato-Mitglied Montenegro.

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Vize auf diese Reise geschickt, um die Sorgen in einigen kleineren osteuropäischen Ländern vor ...

