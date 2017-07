Bad Marienberg - Zur Unterstützung Italiens hat der EU-Treuhandfonds für Afrika am Freitag ein Programm in Höhe von 46 Mio. Euro zur Verstärkung des libyschen Grenzschutzes angenommen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit sollen die Migrationssteuerung entlang der zentralen Mittelmeerroute erleichtert werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...