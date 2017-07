"Die Erfahrung und die Motivation langjähriger Mitarbeiter, eine hohe Ausbildungsquote und Impulse von außen durch Neueinstellungen - das waren wichtige Elemente für die positive Entwicklung unserer Unternehmensgruppe", erklärt Tobias Uhlmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Bei der Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG in Laupheim lagen die Auftragseingänge für pharmazeutische Verpackungslösungen im Geschäftsjahr 2016/2017 deutlich über den projektierten Zahlen. Bei Softwareprodukten wie beispielsweise Track-and-trace-Systemen war der Auftragseingang sogar doppelt so hoch wie geplant. Das Unternehmen erwartet zudem eine weiter steigende Nachfrage im Bereich Digitalisierung - ein Thema, das für das pharmazeutische Verpacken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...