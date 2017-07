Die Besonderheit der "Artesanal 500" ist, dass der Flaschenhals asymmetrisch geformt ist. Der schlanke Flaschenhals verfügt an einer Seite über eine diagonale Verbindung zwischen Flaschenkörper und Flaschenöffnung. So kann beim Ausschenken je nach Drehung und Winkel der Flasche die Art beeinflusst werden, wie das Bier in das Glas läuft.

O-I entwickelte diese besondere Flaschenform, die nun von Brauereien in Südamerika eingesetzt wird und seit vergangenem Herbst in ausgewählten Geschäften in Brasilien erhältlich ist. Zwei Biermarken aus Paraná in Brasilien, "Von Borstel" aus Londrina und "Bodebrown" aus Curitiba, ...

