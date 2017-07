Am 30. Juni 2017 wurde Romaco offiziell von Truking übernommen. Im Zuge des Eigentümerwechsels erwirbt die chinesische Truking Group 75,1 Prozent der Anteile an der Romaco Group. Der entsprechende Kaufvertrag mit der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) war bereits am 28. April 2017 unterzeichnet worden. Die DBAG wird die verbleibenden 24,9 Prozent ihrer Anteile an Romaco innerhalb der nächsten drei Jahre an Truking abgeben.

Anlässlich der finalen Transaktion besuchte Yue Tang, Vorstandsvorsitzender von Truking, in Begleitung seiner Delegation die Produktionsstandorte von Romaco in Karlsruhe (Deutschland) und Bologna (Italien). In seinen Ansprachen an die Belegschaft unterstrich er seine Bewunderung für Romaco und erläuterte die ersten Schritte der Zusammenarbeit.

Truking investiert langfristig

Zur Stärkung des Romaco-Portfolios sind unter anderen ...

