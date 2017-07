Frankfurt - Die EU-Kommission hat ihre Schätzung für die diesjährige Maisernte in der Europäischen Union deutlich reduziert, so die Analysten der Commerzbank.Die EU-Kommission gehe nur noch von einer Erntemenge von 58,4 Mio. Tonnen aus. Das wären fast 4 Mio. Tonnen weniger als bislang erwartet und das niedrigste Ernteniveau seit fünf Jahren. Im letzten Jahr habe die Ernte noch 61,1 Mio. Tonnen betragen. Grund für die drastische Abwärtsrevision seien deutlich geringere Erträge aufgrund von Hitze und Trockenheit in den südöstlichen Ländern der EU. Davon seien auch bedeutende Maisproduzenten wie Ungarn und Rumänien betroffen gewesen. Die Maisimporte in die EU sollten daher auf ein Rekordniveau von 15,3 Mio. Tonnen steigen. Die bisherige Prognose habe bei 12,3 Mio. Tonnen gelegen.

