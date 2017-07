Frankfurt - Die Metallpreise legen zum Wochenauftakt abermals deutlich zu, obwohl der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China im Juli etwas stärker als erwartet zurückgegangen war, so die Analysten der Commerzbank.Eine Verlangsamung sei dabei in allen Bereichen erkennbar gewesen. Dies deute darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft verhaltener in das laufende Quartal gestartet sei und der Schwung der beiden vorangegangenen Quartale offenbar nicht ganz mit hinüber habe genommen werden können. Kupfer handle heute Morgen dennoch wieder bei gut 6.400 USD je Tonne, Zink steige auf über 2.800 USD je Tonne und Nickel verteuere sich auf 10.300 USD je Tonne. Offensichtlich würden die Metallpreise von den stark steigenden Stahl- und Eisenerzpreisen nach oben gezogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...