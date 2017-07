Frankfurt - Gold steigt zum Start in die neue Handelswoche zeitweise auf ein 7-Wochenhoch von 1.270 USD je Feinunze und setzt damit den Preisanstieg von letztem Freitag fort, so die Analysten der Commerzbank.Am Freitag sei Gold im Zuge eigentlich guter US-Konjunkturdaten - die US-Wirtschaft sei im zweiten Quartal um 2,6% gewachsen - spürbar gestiegen, da die Daten zugleich einen nachlassenden Inflationsdruck angezeigt hätten. Dies verringere den Druck auf die US-Notenbank FED, die Zinsen schon kurzfristig weiter anzuheben. Unterdessen zeige sich, dass der jüngste Preisanstieg von Gold stark spekulativ getrieben sei. Denn gemäß CFTC-Statistik seien die Netto-Long-Positionen in der Woche zum 25. Juli von 28,9 Tsd. auf 73,6 Tsd. Kontrakte ausgeweitet worden. Der Preisanstieg nach dem Datenstichtag lasse vermuten, dass seitdem weitere Netto-Long-Positionen aufgebaut worden seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...