Frankfurt - Eine Fülle an stützenden Nachrichten haben den Brentölpreis binnen einer Woche um fast 10% auf den höchsten Stand seit der OPEC-Sitzung Ende Mai von fast 53 USD je Barrel steigen lassen, so die Analysten der Commerzbank.Die Reduktion der saudischen Exporte für August, der überraschend starke Rückgang der US-Rohöllagerbestände, die ausgeprägte USD-Schwäche und ein starkes spekulatives Interesse hätten zum Preisanstieg maßgeblich beigetragen. Die zunehmenden Unruhen in Venezuela nach der umstrittenen Wahl der "Verfassungsgebenden Versammlung" dürften die Sorgen vor einem möglichen Exportrückgang geschürt haben. Nicht nur dürften weitere Tumulte die Produktion und den Transport beeinflussen, sondern erwägen nun die USA, die wichtigsten Abnehmer für venezolanisches Rohöl, mögliche Sanktionen gegen den Ölsektor, so die Analysten der Commerzbank. Dadurch könnte schweres Öl für US-Raffinerien knapp werden, da Saudi-Arabien bereits weniger Öl in die USA liefere.

