Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Die Schöne Nacht" von Radioeins! Unter diesem Titel findet am Samstag, 30. September 2017, im Berliner Tempodrom das Radioeins Konzert- und Partyhighlight des Jahres statt.



Ab 19.00 Uhr geben sich auf gleich zwei Bühnen Bands von Rang und Namen das Mikrofon in die Hand. Liam Gallagher - ehemaliger Leadsänger der britischen Rockband Oasis - ist einer der Headliner auf der großen Bühne. Neben zwei prominenten Überraschungsbands wird Judith Holofernes Songs aus ihrem aktuellen Album "Ich bin das Chaos" zum Besten geben, die britische Rockband The Boxer Rebellion hat eine exklusive Show im Programm und Schauspieler Tom Schilling, der gerade die Radioeins-Hörerinnen und -Hörer mit seiner Version von "Sind so kleine Hände" begeistert, ist ebenso dabei wie der Londoner Newcomer Jake Isaac und Konni Kass. Das Debütalbum der jungen Sängerin von den Färöer Inseln kürte Radioeins 2016 zum Album der Woche. Darüber hinaus erwartet Radioeins zwei weitere hochkarätige Bands und einen bislang geheim gehaltenen Headliner, dessen Name erst am Abend verkündet wird.



Die bekannten Radioeins-Moderatorinnen und -Moderatoren Tom Böttcher & Marco Seiffert, Christoph Azone & Stefan Rupp, Max Spallek, Volker Wieprecht, Nancy Fischer, Silke Super, Christiane Falk, Steen Lorenzen und alle anderen vom Radioeins-Team begleiten die Besucher durch "Die Schöne Nacht".



Und nach den Konzerten ist noch lange nicht Schluss!



Mit ihrem Ticket erhalten alle Gäste die Möglichkeit, bei der "Schönen Party" von Radioeins in der Kalkscheune bis in die Morgenstunden zu tanzen und weiter zu feiern. "Die schönen Konzerte" und "Die schöne Party" ergeben "Die schöne Nacht" zum 20-jährigen Jubiläum von Radioeins. Das Programm "Nur für Erwachsene" ging am 27. August 1997 auf Sendung.



"Die schöne Nacht" Termin: 30. September 2017, Einlass 18.00 Uhr; Beginn: 19.00 Uhr;



Eintrittspreis: 35 EUR plus VVK Gebühren (an allen Vorverkaufsstellen);



Adressen und Öffnungszeiten: Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin, 19.00 - 01.00 Uhr; Kalkscheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin,21.00 - 05.00 Uhr.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb-Presseteam, Telefon (030) 97993 -12101 und -12102.