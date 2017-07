BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen den Weg in einen abgasfreien Autoverkehr nach dem Vorbild des Atomausstiegs regeln. Ex-Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) sei bereit, die "Zukunftskommission umweltfreundliche Mobilität" zu leiten, sagte Spitzenkandidat Cem Özdemir am Montag in Berlin. Vorbild solle die Ethikkommission "Sichere Energieversorgung" sein, die nach der Atomkatastrophe von Fuhushima 2011 den gesellschaftlichen Kompromiss für Atomausstieg und Energiewende vorbereitet hat. Die Kommission solle noch unter der amtierenden Regierung eingesetzt werden und nach der Bundestagswahl Vorschläge für eine Verkehrswende vorlegen.

Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt betonte, dass beim Diesel-Gipfel von Politik und Autobranche an diesem Mittwoch in Berlin keine Entscheidungen zu Lasten von Autobesitzern und Steuerzahlern getroffen werden dürften. "Der Schaden muss geheilt werden, und zwar von den Unternehmen selber." Dafür brauche es wirksame Nachrüstungen für eine bessere Abgasreinigung am Auto selbst, nicht nur Verbesserungen der Motorsoftware./ted/DP/jha

