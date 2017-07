Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Acht Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel in der Abgas-Affäre den Druck auf die deutschen Fahrzeughersteller erhöht. Deutschland brauche eine starke, innovative, "aber eben auch ehrliche Autoindustrie", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit Blick auf den am Mittwoch in Berlin geplanten Auto-Gipfel.

Das Treffen sei dazu da, dass die Politik ihre Erwartungen an die Autoindustrie formuliere, sagte Demmer. "Es geht zum einen darum: Welche Manipulationen gab es und wie wird die Industrie den hierdurch entstandene Schaden wieder gutmachen?" Es habe in 28 Städten unzulässige Belastungen durch Feinstaub gegeben. Auch hier wolle die Bundesregierung wissen, wie die Industrie reagieren könne.

Maßnahmen vereinbaren

Ziel des Treffens sei es, "die Diskussion über die Optimierung von Dieselfahrzeugen zu bündeln und Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemission dieser Diesel-Pkw zu vereinbaren", sagte Demmer. Gleichzeitig machte die Regierung aber auch deutlich, dass sie mit den Konzernen nicht allzu hart ins Gericht gehen wird. Es gelte, "an diesem Punkt zu kritisieren, was zu kritisieren ist, aber immer auch in dem Bewusstsein, dass es sich um einen strategisch wichtigen Industriezweig in Deutschland handelt", sagte Demmer.

Politiker der Bundesregierung treffen sich am Mittwochvormittag (11:30 Uhr) in Berlin mit Vertretern einiger Bundesländer sowie der Autokonzerne zum "Nationalen Forum Diesel". Merkel wird nicht teilnehmen, wie Demmer erklärte. Statt ihrer wird demnach Staatsminister Helge Braun dabei sein. Die Kanzlerin sei "in alles eingebunden und gut informiert", versicherte Demmer.

