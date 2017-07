IRW-PRESS: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. erhält Option auf das Projekt Black Lake von UEX Corporation und AREVA

ALX Uranium Corp. erhält Option auf das Projekt Black Lake von UEX Corporation und AREVA

Vancouver, 31. Juli 2017 - ALX Uranium Corp. (ALX oder das Unternehmen) (TSXV: AL; FWB: 6LLN; OTC: ALXEF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit UEX Corporation (TSX:UEX) (UEX) eine verbindliche Interimsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, welcher zufolge ALX von UEX eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt Black Lake (Black Lake oder das Projekt) im nördlichen Teil des Athabasca-Beckens unweit von Stony Rapids in der kanadischen Provinz Saskatchewan erwerben kann.

Black Lake besteht aus 12 Claims mit 30.381 Hektar Grundfläche, ist über eine Allwetterstraße zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur einschließlich eines Verkehrsflughafens. 2004 durchteufte UEX in Bohrloch BL-18 einen bedeutenden Abschnitt mit Uranmineralisierung (0,69 % U3O8 auf 4,4 Meter einschließlich 1,09 % U3O8 auf 1,5 Meter). Dies führte dazu, dass UEX und andere Uranexplorationsunternehmen im Norden des Athabasca-Beckens umfangreiche Explorationsarbeiten durchführten. Im Laufe der nächsten zehn Jahre durchteuften mehrere andere Bohrlöcher im Projekt mineralisierte Abschnitte; eine neue Uranlagerstätte konnte jedoch nicht entdeckt werden.

Black Lake ist ein attraktives Projekt mit riesigem Potenzial, sagte Sierd Eriks, President und CEO des Unternehmens. ALX hat den Vorteil, sich eines umfassenden, modernen Datenarchivs bedienen zu können, um dabei zu helfen, neue Zielgebiete in den unzureichend erkundeten Bereichen des Projekts zu entwickeln.

ALX hat eine Explorationsgenehmigung für Black Lake erhalten und plant zurzeit eine geophysikalische Flugmessung und ein erstes Diamantbohrprogramm über insgesamt etwa 2.500 Meter. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Einbindung von Spitzenexplorationstechnologien in eine aktualisierte geologische Auswertung - einschließlich der Identifizierung von querläufigen Strukturen und Bohrzielen abseits der leitfähigen Horizonte - ALX zu einer neuen Entdeckung bei Black Lake führen könnte.

Black Lake ist gegenwärtig Gegenstand eines Joint Ventures, über das UEX zu 90,92 % am Projekt beteiligt ist, während der verbleibende Anteil von 9,08 % an AREVA Resources Canada Inc. (AREVA) entfällt. AREVA hat seine Zustimmung dazu gegeben, dass ALX im Rahmen der Bedingungen des bestehenden Joint-Venture-Abkommens zwischen UEX und AREVA eine Beteiligung erwirbt. Die Vereinbarung ist der Zustimmung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange sowie der Genehmigung durch des Board of Directors von ALX und von UEX vorbehalten.

Bedingungen der Transaktion

ALX kann durch die Ausgabe von insgesamt 12,0 Millionen Stammaktien an UEX sowie die Investition von 6,0 Millionen $ in die Exploration im Laufe der nächsten 4 Jahre eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt erwerben; nähere Einzelheiten im Folgenden:

- ALX kann nach der Investition von 1.000.000 $ in die Exploration innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (der Stichtag) - einschließlich der Ausgaben von ALX während der Kaufprüfung (Due Diligence) in Höhe von bis zu 100.000 $ - durch die Ausgabe von 5.000.000 Stammaktien an UEX eine Beteiligung von 40 % erwerben; - ALX kann nach der Investition von weiteren 2.000.000 $ in die Exploration innerhalb von 30 Monaten nach dem Stichtag und durch die Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien an UEX einen weiteren Anteil von 11 % (Gesamtbeteiligung von 51 %) am Projekt erwerben; - ALX kann nach der Investition von weiteren 3.000.000 $ in die Exploration innerhalb von 48 Monaten nach dem Stichtag und durch die Ausgabe von 3.000.000 Stammaktien an UEX weitere 24 % und damit eine Gesamtbeteiligung von 75 % am Projekt erwerben.

ALX kann die oben angeführten Aktienzahlungen oder Explorationsausgaben vorziehen und wird nach Entrichtung dieser Zahlungen oder die Tätigung der Ausgaben seine Anteile, wie oben dargelegt, erwerben. Sämtliche Aktien, die von ALX an UEX ausgegeben werden, werden einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltedauer von vier Monaten unterliegen. Während dieses Zeitraums dürfen die Aktien nicht gehandelt werden.

ALX kann UEX jederzeit nach Abschluss der endgültigen Vereinbarung darüber informieren, dass das Unternehmen keine weiteren Explorationsausgaben tätigen oder eine zusätzliche Beteiligung am Projekt erwerben möchte. In einem solchen Fall wird ALX jegliche Rechte verlieren, die es in Bezug auf den Erwerb zusätzlicher Anteile am Projekt hatte, und keinen weiteren Verpflichtungen unterliegen, außer wie in der endgültigen Vereinbarung festgelegt.

Über Black Lake

Im Projekt Black Lake wurde erstmals im Jahr 1998 Uranmineralisierung in Bohrloch BL-02 entdeckt, das von Uranerz Exploration and Mining (Uranerz) absolviert wurde. Uranerz wurde im selben Jahr von Cameco Corporation (Cameco) übernommen. 1999 wurde das Projekt, nachdem UEX bestimmte Aktiva aus der Übernahme von Uranerz an AREVA verkaufte, zum Gegenstand eines 50:50-Joint Ventures zwischen Cameco und AREVA. UEX erwarb seine anfängliche Beteiligung von 50 % an Black Lake, als es 2002 von Cameco im Zuge seiner für den Börsengang erforderlichen Transaktion eine Gruppe von Urankonzessionsgebiete im Athabasca-Becken übernahm.

Black Lake beherbergt ein 24 Kilometer langes leitfähiges System, das in mehreren Bereichen mit Bohrungen erprobt wurde. In diesen Bereichen lag die Diskordanz in Tiefen zwischen 225 bis 565 Metern. Bei vorherigen Erkundungsbohrungen im Projekt entdeckte UEX anomale Uranmineralisierung am oder in der Nähe der Kontaktzone zwischen den graphitischen Gesteinseinheiten im Bereich der Diskordanz, wie unten in Tabelle 1 zu sehen ist:

Tabelle 1. Historische mineralisierte Uranabschnitte bei Black Lake

BohrlocJahr Gehalt von bis Abschnitt h (% U3O8(Meter)(Meter)(Meter)

Nr. ) BL-018 2004 0,69 310,50 314,90 4,40 einschl 1,09 312,80 314,30 1,50 ießlich BL-023 2005 0,28 307,90 308,00 0,10 BL-032 2005 0,16 313,90 315,30 1,40 BL-056 2005 0,26 319,90 322,50 2,60 BL-064 2005 0,54 338,75 340,75 2,00 BL-082 2006 0,50 273,45 276,75 3,30 einschl 1,60 274,45 275,15 0,70 ießlich BL-110 2006 0,79 309,73 312,55 2,82 einschl 1,57 311,25 312,55 1,30 ießlich BL-137 2007 0,24 275,40 278,40 3,00 BL-140 2007 0,67 274,10 277,10 3,00 einschl 1,58 274,40 275,40 1,00 ießlich

Die mineralisierten Abschnitte in Tabelle 1 wurden in Bohrlochtiefen von 274,10 bis 340,75 Metern im Bereich der Diskordanz zwischen den überlagernden Sandsteinen des Athabasca-Beckens und dem unterlagernden Grundgestein durchteuft. Die historischen Arbeiten im nördlichen Teil des Projekts haben das Potenzial für ein Mineralisierungssystem aus mehreren Metallen in der relativ seichten Sandsteindeckschicht aufgezeigt. Diese liegt in einer Tiefe von 225 bis 300 Metern. Ein Vorgängerunternehmen von UEX erprobte das historische Bohrloch RL-48, das 1980 von Eldorado Uranium absolviert wurde, erneut und erzielte dabei Werte von 171,6 ppm (parts per million; Teile pro Million) Uran, 0,207 % Kobalt und 256 ppm Nickel auf 0,75 Metern auf einem Abschnitt von 251,00 bis 251,75 Metern im Grundgestein, rund 25 Meter unterhalb der Diskordanz. Nähere Informationen zu Black Lake erhalten Sie auf: www.alxuranium.com/projects/Black-Lake.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von President und CEO Sierd Eriks, P.Geo., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über ALX

ALX hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Abstecken, Joint Ventures, Übernahmen und Veräußerungen ein Portfolio an aussichtsreichen Uranexplorationskonzessionen aufzubauen bzw. zu optimieren und den Aktionären damit zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen und Wertschöpfung zu eröffnen. Das Unternehmen führt gut geplante Explorationsprogramme unter Einsatz modernster Technologien durch und ist im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan an rund 140.000 Hektar Grundbesitz beteiligt. ALX hat seinen Firmensitz in Vancouver, BC, Kanada. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol AL, an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol 6LLN und in den USA an der OTC unter dem Symbol ALXEF gehandelt. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen derzeit exploriert werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf der Unternehmens-Webseite von ALX unter www.alxuranium.com oder über Roger Leschuk, Vice President, Corporate Development (Tel: 604.629.0293 bzw. 1.866.629.8368 (gebührenfrei), E-Mail: rleschuk@alxuranium.com).

Für das Board of Directors von ALX Uranium Corp.:

Warren Stanyer

Warren Stanyer Director & Chairman

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten auch Aussagen, die sich auf Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten die Pläne des Unternehmens, Explorationsaktivitäten im Projekt Black Lake durchzuführen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Explorationsergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch neben wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, behördlichen, umwelttechnischen und technologischen Faktoren, welche die Betriebstätigkeit sowie die Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten, dass unsere Projekte im Athabasca-Becken keine weiteren Ausgaben rechtfertigen. Weitere Risikofaktoren sind im Abschnitt Risikofaktoren der Stellungnahmen und Analysen des Managements (Management Discussion & Analysis) für die mit 31. März 2017 endenden 3 Monate unter dem Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) beschrieben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden wir diese Risikofaktoren im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40500 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40500&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00165 J1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00165J1093

AXC0152 2017-07-31/14:37