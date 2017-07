Hannover - Zum Wochenbeginn notiert der 3M-Euribor bei -0,330%, im 12-Monatsbereich liegt der Satz bei -0,151%, so die Analysten der Nord LB.Wenig Bewegung habe es auch bei den Markterwartungen zu den Leitzinsen gegeben: Der Eonia 1Y1Y Forward notiere aktuell bei -0,219% und der Eonia 2Y1Y Forward liege mit 0,027% wieder knapp im positiven Terrain. Ohnehin gehe es bei der EZB-Geldpolitik zunächst einmal darum, überhaupt den Einstieg in den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik zu finden, Leitzinserhöhungen seien da noch ferne Zukunftsmusik. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in der Eurozone biete der EZB aber gute Voraussetzungen, zumindest langsam den Fuß vom Gas zu nehmen.

