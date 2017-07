Hannover - Der Markt scheint derzeit in Bezug auf das schwarze Gold wieder etwas positiver eingestellt zu sein, so die Analysten der Nord LB.Seit Anfang Juli sinke die Anzahl der Short-Positionen bei WTI-Futures und Optionen, während sich der Preis der texanischen Sorte den USD 50 pro Barrel nähere. Auch in der vergangenen Woche habe die Differenz der Netto-Longpositionen zu Netto-Shortpositionen um 11% zugenommen. Die europäische Sorte Brent habe die psychologisch wichtige Grenze bei 50 USD pro Barrel bereits am Mittwoch vergangener Woche überschritten. Die aktuellen fundamentalen Daten stützen diese Entwicklung am aktuellen Rand durchaus: So gab es neue Anstrengungen seitens Saudi-Arabiens, Kuweits und der Vereinigten Arabischen Emirate, weniger Rohöl zu exportieren, so die Analysten der Nord LB. Hinzugekommen sei die Nachricht von Halliburton Co., dass die amerikanischen Shale-Produzenten derzeit eher auf die Bremse treten sowie dass Ölfirmen wie Conoco Phillips und Statoil ihre Investitionen zurückfahren würden.

