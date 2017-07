Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kerninflation im Euroraum steigt im Juli unerwartet

Der grundlegende Inflationsdruck im Euroraum hat im Juli unerwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stieg die Inflationsrate ohne die Preise von Energie, Lebensmitteln, Alkohol und Tabak auf 1,2 (Vormonat: 1,1) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Kerninflationsrate prognostiziert. Die gesamten Verbraucherpreise stiegen dagegen wie erwartet wie schon im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,3 Prozent.

Italiens HVPI-Inflation im Juli konstant bei 1,2 Prozent

Der Inflationsdruck in Italien ist im Juli unverändert geblieben. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Preise stiegen wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,2 Prozent, wie Istat mitteilte. Die HVPI-Kerninflationsrate (ohne die Preise von Energie, Lebensmitteln, Alkohol und Tabak) verringerte sich auf 0,9 (Vormonat: 1,0) Prozent.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt unerwartet auf 9,1 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juni unerwartet gesunken. Laut Mitteilung von Eurostat ging die Arbeitslosenquote auf 9,1 (Vormonat revidiert: 9,2) Prozent zurück. Das war die niedrigste Quote seit Februar 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 9,2 Prozent prognostiziert, Basis war der vorläufige Mai-Wert von 9,3 Prozent gewesen. Im Juni 2016 hatte die Arbeitslosenquote bei 10,1 Prozent gelegen.

BA: Arbeitskräftenachfrage in Deutschland steigt

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland nimmt auf hohem Niveau weiter zu. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juli um 3 Punkte auf 238 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Der Vorjahresabstand erhöhte sich dadurch auf 21 (Vormonat: 19) Punkte. Die gute Entwicklung zeigte sich laut BA in nahezu allen Branchen - nur in den Bereichen Öffentlicher Dienst sowie Erziehung und Unterricht stieg die Arbeitskräftenachfrage nicht.

Schweizerische Nationalbank im 1H mit 1,2 Mrd Franken Gewinn

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr 2017 einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. nach Mitteilung der SNB entfielen von diesem Gewinn 0,9 Milliarden Franken auf Positionen in Schweizer Franken, 0,1 Milliarden Franken auf Fremdwährungspositionen und 0,3 Milliarden Franken auf Goldpositionen.

China will Handel mit den USA nicht in Zusammenhang mit Nordkorea diskutieren

China hat die USA aufgefordert, das Thema Handel nicht in Verbindung mit dem Streit um das nordkoreanische Atomprogramm zu bringen. "Wir denken, dass die Atompolitik Nordkoreas und der Handel zwischen China und den USA zwei Themen sind, die in komplett unterschiedliche Bereiche fallen", sagte der chinesische Vize-Handelsminister Qian Keming in Peking. Beide Themen hingen nicht miteinander zusammen und sollten nicht gemeinsam diskutiert werden.

Umwelthilfe wirft Politik und Autobauern Gaunereien vor

In der Affäre um manipulierte Diesel-Abgaswerte hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schwere Vorwürfe gegen Politik und Autoindustrie erhoben. "Wir haben es hier mit Wirtschaftskriminalität zu tun", erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Montag. Die Autokonzerne hätten "durch vorsätzlichen Betrug" Gewinne in Millionenhöhe gemacht. Bund und Länder seien für diesen "größten Industrieskandal der deutsche Nachkriegsgeschichte" verantwortlich, meinte Resch.

Steuerzahlerbund gegen Kaufprämien für Dieselautos

Der Bund der Steuerzahler hat sich entschieden gegen steuerfinanzierte Subventionen im Dieselskandal ausgesprochen. "Jetzt auch noch eine Abwrackprämie für alte Diesel ins Fenster zu stellen, ist der absolut falsche Weg", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, im Deutschlandfunk. Die Politik müsse der Autoindustrie stattdessen klarmachen, dass sie die Verantwortung für den Dieselskandal finanziell alleine zu tragen habe.

Maduro sieht Wahl der Verfassungsversammlung als Sieg für sich

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat die von heftigen Protesten überschattete Wahl einer verfassunggebenden Versammlung zum Sieg für das Regierungslager erklärt. 41,5 Prozent der Venezolaner beteiligten sich am Sonntag nach offiziellen Angaben an der Wahl der Versammlung, die das von der Opposition kontrollierte Parlament ersetzen und eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Mindestens zehn Menschen wurden am Wahltag getötet; international wurde der Urnengang scharf kritisiert.

Selbstmordanschlag vor irakischer Botschaft in Kabul

Vor der irakischen Botschaft im Zentrum von Kabul hat sich am Montag ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Zwei weitere Angreifer versuchten, in das Gebäude einzudringen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen erfuhr. Zuvor hätten mehrere Explosionen die afghanische Hauptstadt erschüttert, anschließend seien Schüsse und Detonationen von Granaten zu hören gewesen.

GROßBRITANNIEN

Nettokreditvergabe Privathaushalte Juni +5,6 Mrd GBP (Mai: +5,7 Mrd GBP)

Nettovergabe Hypothekenkredite Juni +4,1 Mrd GBP (Mai: +3,9 Mrd GBP)

Hypothekenkredit-Zusagen Juni 64.684 (Mai: 65.109)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni +1,5 Mrd GBP (Mai: +1,8 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni PROG: +1,5 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2017 08:14 ET (12:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.